CSU stellt Kandidaten für Gemeinderat auf

Als zweite Gruppierung hatte die CSU zur Aufstellungsversammlung für ihre Gemeinderatsliste zur Kommunalwahl 2020 eingeladen.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Sebastian Wieber, begrüßte die CSU-Mitglieder, die Kandidaten und anwesende Gäste. Er informierte, dass es in der Versammlung nur um die Aufstellung der Kandidatenliste für den Gemeinderat gehe. Der Bürgermeisterkandidat Alfred Gündling war bereits in einer vorherigen Mitgliederversammlung gewählt worden.

Wieber stellte fest, dass die Gruppe aus 12 Kandidatinnen und Kandidaten eine "bunt gemischte Mannschaft sei, die jeden Teil der Bevölkerung repräsentiert". Den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern wurde dann Gelegenheit gegeben, sich der Versammlung kurz vorzustellen.

Aus dem bisherigen Gemeinderat stellten sich Alfred Gündling und Markus Lomb wieder zur Wahl. Edwin Metzler tritt nicht mehr an. Gündling merkte in einem kurzen Statement an: "Ich würde mir wünschen, dass es im neuen Gemeinderat zu einer Gemeinsamkeit kommt. Die haben wir momentan nicht. Es gibt Kräfte, die bremsen."

Als Wahlvorstand fungierte der Sprecher der CSU-Fraktion im Kreistag Siegfried Erhard. Er informierte, dass die Liste in der Reihenfolge bereits festgelegt sei und nur CSU-Mitglieder ein Stimmrecht bei der Aufstellungsversammlung hätten.

Die Wahl ging dann zügig vonstatten und die 14 anwesenden CSU-Mitglieder bestätigten die Liste in der vorliegenden Form. Nach der Wahl betonte Wieber die angestrebte Gemeinsamkeit des Gemeinderates im Interesse der Gemeinde.

Vor dem Wahltermin soll es noch Informationsveranstaltungen für interessierte Bürger geben. hla