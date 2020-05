CSU stellt jüngste Fraktion im Gemeinderat

Der Adelsdorfer Gemeinderat hat sieben neue Mitglieder. Einen großen Anteil daran verantwortet die Fraktion der Christsozialen, die neben drei neuen Mitgliedern auch die jüngste Fraktion stellen wird. "Man sieht, wenn man den Willen zur Verjüngung hat, wie wir es in unserer Listenreihung gezeigt haben, nimmt der Wähler es gerne an", sagte der Ortsvorsitzende Matthias Goß. Neben dem Vorsitzenden der Jungen Union in Adelsdorf - dem 21-jährigen Nico Kauper - gibt auch Thomas Lay sein politisches Debüt in den Reihen der CSU-Fraktion. Mit den wiedergewählten Gemeinderäten Uwe Poeschl und Gerd Stingl gelingt der Fraktion ein Spagat zwischen Erfahrung und frischem Wind, der sich auch an der Fraktionsspitze abbildet. An der konstituierenden Sitzung Mitte April wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Uwe Poeschl im Amt bestätigt. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Nico Kauper. Den Posten des Geschäftsführers wird Thomas Lay bekleiden. red