CSU staunt über neue Liste

Die CSU Rentweinsdorf hat sich zu einer Vorstandssitzung getroffen.

Der Vorstand war nach eigenen Angaben "sehr überrascht und irritiert, in der Zeitung von der neuen Liste RUL zu erfahren. Vor allem, da der Vorsitzende dieser neuen Partei/Gruppierung Mitglied der CSU ist". Es sei doch sehr widersprüchlich, Mitglied in der einen Partei zu sein und gleichzeitig die unabhängige Liste zu führen, heißt es in einer Mitteilung der Rentweinsdorfer CSU, die der Vorsitzende Gerhard Schmidt an unsere Redaktion geschickt hat.

Erklärungsversuch

Schmidt schreibt darin: "Der Vorstand der CSU kann es sich nur so erklären, dass seine Enttäuschung darüber, nach der letzten Kommunalwahl nicht Zweiter Bürgermeister geblieben zu sein, so groß ist. Man wollte den knapp unterlegenen ÜWG-Kandidaten ausbooten und beide stellvertretenden Bürgermeister der CSU zukommen lassen. Dabei haben allerdings die beiden anderen CSU-Gemeinderäte Volker Zürl und Armin Schätzlein nicht mitgemacht. Für die beiden war der Wählerwille anhand der erreichten Stimmenzahlen eindeutig erkennbar. Sie haben auf die Möglichkeit, Posten für die CSU zu bekommen, verzichtet und damit damals schon gezeigt, was Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Bürgernähe sind."

Miteinander reden

Irritiert ist die Rentweinsdorfer CSU, wie es weiter heißt, weil es jetzt schon jedem möglich sei, sich über die CSU-FWG ohne Parteibindung im Markt zu engagieren. Außerdem müsse man nicht von der großen Politik wegkommen und ortsbezogene Politik machen, das werde schon immer so praktiziert. Die Gemeinde sei aber auch abhängig von der großen Politik, zum Beispiel durch Förderprogramme (Dorferneuerung, Kindergartenneubau, Bahnübergänge, Schulen) oder Vorschriften, betont Gerhard Schmidt. Deshalb sei man eben auch auf die große Politik angewiesen. Schmidt unterstreicht weiter: "Man sollte doch mit den Landtags- und Bundestagsabgeordneten reden, um das Beste für Rentweinsdorf zu bewirken, auch wenn diese einer anderen Partei angehören. Mit gesundem Menschenverstand transparente und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, ist keine Frage einer Liste oder Parteizugehörigkeit." red