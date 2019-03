CSU-Stammtisch "Der Berg ruft!"

Der CSU-Ortsverband Berggebiet lädt alle Interessierten zum ersten Stammtisch ein: am heutigen Dienstag um 19 Uhr im "Greifenklau" am Kaulberg. Der Stammtisch findet dann regelmäßig am zweiten Dienstag im Monat - gleiche Uhrzeit, gleicher Treffpunkt - statt. Unter dem Motto "CSU - Der Berg ruft!" freut sich die Partei über interessante Gespräche in einer entspannten Atmosphäre, heißt es in der Mitteilung weiter. red