An diesem Wochenende, 27. und 28.Juli, lädt die CSU Knetzgau zu ihrem Sommerfest in den Knetzgauer Turngarten ein. Festauftakt ist am Samstag ab 17 Uhr. Landrat Wilhelm Schneider hat sein Kommen angekündigt. Am Sonntag lädt ab 14 Uhr die Frauenunion zu Kaffee und Kuchen ein. An beiden Tagen gibt es Grillspezialitäten. red