CSU sieht sich für Neuanfang in Pressig gut aufgestellt

Bürgermeisterkandidat Stefan Heinlein freute sich in der Nominierungsversammlung für die Marktgemeinderatskandidaten der CSU im Markt Pressig, eine starke und geschlossene Mannschaft hinter sich zu haben. Die 39 stimmberechtigten Mitglieder nahmen die vorgeschlagene CSU-Liste in geheimer Wahl unter Leitung des Kreisgeschäftsführers Bernd Liebhardt einstimmig an.

Der Bürgermeisterkandidat selbst zeigte keine Ambitionen als Listenführer zu fungieren. Er baut auf eine Mischung aus jungen, kompetenten Nachwuchspolitikern, die "für ihre Heimat brennen", und aus erfahrenen Kommunalpolitikern. Heinlein ist zu 100 Prozent überzeugt, dass diese Mannschaft mit ihm als Bürgermeister einen guten Neuanfang vollziehen kann. "Wir wollen außerdem einen fairen Wahlkampf, so dass sich die politischen Kräfte im Gemeinderat in die Augen sehen können, nach dem Motto ,Demokratisch handeln, menschlich bleiben und mit Sachverstand mehr erreichen!'"

Die CSU-Ortsvorsitzende Anita Swiduruk sah eine große Übereinstimmung mit den anderen Ortsverbänden aus Förtschendorf, Rothenkirchen und Welitsch. In zahlreichen Gesprächen einigte man sich auf Kandidaten und Platzierungen. "Moderner, jünger, weiblicher" präsentiere sich die neue CSU und erklärt als Ziel "8 +" Sitze im Gemeinderat. Dazu sollen die vier Kandidatinnen plus zwei Ersatzkandidatinnen sowie zwölf Kandidaten verhelfen, die aus vielen Berufsbereichen kämen und engagierte Bürger seien. Die Kandidaten stellten sich und ihre Ziele persönlich vor.

Der 38-jährige Bürgermeisterkandidat, der schon vor einigen Wochen von den Mitgliedern einstimmig gekürt wurde, hob in seinen Schlussworten hervor, dass er das Vorankommen des Marktes Pressig in den Vordergrund stellen und das Bürgermeisteramt mit Leidenschaft ausfüllen werde. "Wer mich kennt der weiß, dass ich stets sachlich bleibe und meine Argumentation auf Fakten und Tatsachen gründe und auch zu Kompromissen bereit bin, wenn es der Sache dient." Heinlein ist seit über 20 Jahren in der Verwaltung des Marktes Pressig tätig und seit August Geschäftsleiter. eh