CSU sieht sich für die Wahlen gut gerüstet

Der CSU-Kreisvorsitzende Steffen Vogel hatte die Mitglieder der Kreisvorstandschaft und die Ortsvorsitzenden zur Jahresauftaktsitzung eingeladen. Sie fand in Zell am Ebersberg in der Heckenwirtschaft Sponsel statt.

Vogel beleuchtete nach einer Mitteilung der Partei die aktuelle Situation der CSU und warf einen Blick auf das Jahr 2020. Der Kreisvorsitzende sieht die CSU sehr gut im Landkreis aufgestellt. In 46 Ortsverbänden seien derzeit 1744 Personen Mitglied bei den Christsozialen. "Wir haben starken Zulauf. Allein im Jahr 2019 sind 76 Menschen aus dem Landkreis der CSU beigetreten, was doppelt so viele sind wie noch 2018."

Vogel führt das auch auf die Akzeptanz und die gute Arbeit des Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Markus Söder zurück, der laut Vogel ein "Glücksfall für Bayern" sei. Dies könne man auch an der hohen Wertschätzung Söders in ganz Deutschland ersehen.

Im Hinblick auf die Kommunalwahlen sieht der Landtagsabgeordnete die CSU ebenso gut aufgestellt. Mit Wilhelm Schneider stehe ein erfahrener, durchsetzungsstarker Kommunalpolitiker weiter als Landrat zur Verfügung, der über zwölf Jahre Erfahrung als Bürgermeister, langjähriger Kreisrat und Landrat verfüge. Um seine Ideen für den Landkreis durchzusetzen, benötige Schneider starken Rückhalt im Kreistag, weshalb Vogel darauf hofft, dass die CSU bei der Kreistagswahl ihr Ergebnis der letzten Wahl halten kann.

Als besondere Überraschung konnte der Kreisvorsitzende zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Heidi Müller-Gärtner und Kreisgeschäftsführer Gerhard Zösch zwei Ehrungen vornehmen. Hofheims Bürgermeister Wolfgang Borst und dessen Zweiter Bürgermeister Reinhold Giebfried wurden mit der silbernen Ehrenraute der CSU ausgezeichnet; das ist die höchste Auszeichnung, die der CSU-Kreisverband vergeben kann. Vogel würdigte in seiner Laudation die Verdienste von Wolfgang Borst als Vorreiter und Vordenker der Hofheimer Allianz, die Vorbild in ganz Bayern und Deutschland im Hinblick auf die Stärkung des ländlichen Raums sei. Das bayerische Förderprojekte "Innen vor Außen" sei aufgrund der Erfahrungen und des Engagements der Hofheimer Allianz eingeführt worden. Auch im Bereich der Integration von Flüchtlingen oder bei der Energiewende auf kommunaler Ebene sei die Hofheimer Allianz beispielgebend in Bayern. Auch für die CSU sei Borst ein Glücksfall, lobte der Kreisvorsitzende.

Ebenso die silberne Ehrenraute erhielt Reinhold Giebfried. Er engagiert sich seit über 25 Jahren in der Kommunalpolitik, ob als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister von Hofheim oder als Kreisrat seit 1996. Vor allem die Herausforderungen der Landwirtschaft seien dem Bauern aus Ostheim ein echtes Anliegen, betonte Vogel. red