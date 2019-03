CSU sieht sich als wichtigen Faktor in Sand

Bei der Jahresversammlung CSU-Ortsverbandes Sand im Gasthaus Goger wurde gewählt. Der Vorsitzende Gerhard Zösch wurde in seinem Amt bestätigt. In seinem Rechenschaftsbericht informierte Gerhard Zösch über die politischen Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Zunächst wurde ein Überblick über die strukturelle Entwicklung des Ortsverbandes gegeben. Dabei wurde deutlich, dass die Sander CSU mit ihren über 100 Mitgliedern nicht nur zu den größten, sondern auch mit einem vergleichsweise niedrigen Durchschnittsalter zu den jüngsten Ortsverbänden der CSU im Landkreis gehört.

In seinem Rückblick auf die Landtags- und Bezirkstagswahl freute sich Vorsitzender Gerhard Zösch, dass in Sand die CSU mit rund 50 Prozent "sehr gut gewählt wurde. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass das Wahlergebnis der AfD in Sand mir große Sorge bereitet."

Zum Abschluss seiner Ausführungen ging Gerhard Zösch auf anstehende Veranstaltungen 2019 ein. So findet am 4. August ein Familientag im Spielplatz "Melm" statt. Im November wird dann das 50. Gründungsjubiläum des CSU-Ortsverbandes gebührend gefeiert.

Am 3. Mai fährt der Ortsverband nach München zum Besuch des Landtags. Diese Fahrt ist ein Dankeschön an alle, die in der Gemeinde ein Ehrenamt bekleiden. Die Vereine der Gemeinde Sand wurden bereits schriftlich eingeladen, an der Fahrt mit einer Abordnung teilzunehmen.

Die Neuwahlen gingen zügig und einstimmig über die Bühne und brachten eine weitere Verjüngung im Vorstand. Als Vorsitzender wurde Gerhard Zösch im Amt bestätigt. Ihm stehen die Stellvertreter Andrea Rippstein, Ute Lutz und Julian Müller zur Seite. Die Kasse führt Stephanie Böllner und als Schriftführer fungiert Frank Mahr. Dem erweiterten Vorstand gehören Bernhard Ackermann, Stefan Gebhardt, Thomas Kluczniak, Doris Kümmel, Johannes Kümmel, Bernhard Mahr, Thomas Mahr, Robert Wagner und Norbert Zeiß an. Die Kassenprüfer wurden Berthold Klauer und Werner Stumpf.

Themen der Gemeinde

Gemeinderätin Ute Lutz beleuchtete die wichtigsten Themen der vergangenen zwölf Monate im Gemeinderat. So wurde auf Initiative des CSU-Ortsverbandes eine Ehrenordnung für die Gemeinde Sand erlassen. Weiter berichtete sie über den aktuellen Stand bezüglich des Neubaus der Kinderkrippe am Kindergarten St. Nikolaus sowie über den geplanten Abriss des Gemeindehauses und der geplanten Errichtung von Sozialwohnungen. Ferner berichtete sie über die Einbindung eines Planungsbüros für die Innenre-strukturierung des Ortes. Auch wurde der Datenschutz in der Gemeindeverwaltung thematisiert. Auf Initiative des CSU-Ortsverbandes soll eine geeignete Heizung in die Aussegnungshalle des Friedhofs installiert werden. Allerdings wurde der Beschluss des Gemeinderates noch nicht umgesetzt, wie Gemeinderätin Lutz erklärte.

Nach der Jahresversammlung sprach der CSU-Spitzenkandidat zur Europawahl, Christian Staat. Er gab einen Einblick in seine tägliche Arbeit als Büroleiter bei EU-Kommissar Günther Oettinger. In seinen Ausführungen stellte er drei wichtige Errungenschaften der EU heraus, die es zu erhalten gilt: Zum einen den europäischen Binnenmarkt, des Weiteren Europa als Chancen der Friedensunion, und schließlich gelte es, die EU zu stärken, um gemeinsam und einheitlich zu agieren. Staat schloss mit der Aufforderung, zur Europawahl zu gehen. cl