CSU setzt stärker auf junge, weibliche Kandidaten für Kommunalwahl

Groß war das Interesse am CSU-Stadtgespräch im Sitzungssaal im Alten Rathaus. Der städtische Haushalt 2019 werde von der CSU-Stadtratsfraktion trotz des Investitionsprogrammes und des aufgeblähten Personal-Stellenplanes mitgetragen, so Alfred Wacker. Zum Ausbau des Berliner Platzes lägen fertige Pläne vor und der Tattersall-Parkplatz bedürfe der Vollendung. Große Sorgen bereite der derzeitige Mangel in der Gastronomie, vom Ratskeller über den Goldenen Stern, bis zur Ruine Aura. In Sachen Neubau Kurhaushotel werde die CSU immer den Freistaat an seine Verpflichtung aus dem Konsortialvertrag von 1998 erinnern.

Zur Frage nach dem richtigen Oberbürgermeister-Kandidaten der CSU für die Kommunalwahl in einem Jahr verwies Stadtrat Wolfgang Lutz in Vertretung für Steffen Hörtler auf die im März stattfindenden Ortshauptversammlungen mit parteiinternen Neuwahlen. Die CSU wolle mehr auf junge und weibliche Kandidaten setzen.

Es wurde angekündigt, dass Bernd Posselt, Mitglied des CSU-Parteivorstandes und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland am 14. April um 18.30 in Bad Kissingen zum Thema "Europa - jetzt oder nie!" sprechen wird. Zum Politischen Aschermittwoch in Passau wird ein Bus ab Bad Kissingen fahren. Der Politische Aschermittwoch in Bad Kissingen wird wie üblich als öffentliche CSU-Veranstaltung durchgeführt. Einladungen folgen. Das traditionelle Fischessen der Senioren-Union findet am Freitag, 15. März um 11.30 Uhr in Körners Wirtschaft in Arnshausen statt mit dem MdL a.D. und ehemaligen Europa-Minister Thomas Goppel. red