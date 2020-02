CSU schlägt Kindergarten im Wald vor

Die Weisendorfer CSU wünscht sich bezahlbaren Wohnraum und mehr Kinderbetreuungsplätze in der Marktgemeinde und hat deshalb zwei entsprechende Anträge für die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 10. Februar, gestellt.

Im ersten Antrag geht es darum, umgehend die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Waldkindergartens zu prüfen und so zeitnah wie möglich umzusetzen, schreiben Ute-Christine Geiler und Angelika Tritthart im Namen der CSU-Fraktion. Schon für den September dieses Jahres würden sich in der Gemeinde Engpässe bei der Betreuung von Kindergartenkindern abzeichnen, heißt es in der Begründung. Waldkindergärten würden sich nicht nur großer Beliebtheit bei Eltern erfreuen, sondern könnten auch mit einem pädagogisch wertvollen Betreuungskonzept aufwarten. Die Einrichtung von Waldkindergärten werde natürlicherweise nicht durch eine Vielzahl baulicher Vorschriften erschwert, daher erscheine es der CSU-Fraktion lohnenswert und sinnvoll, umgehend die gemeindeeigenen Flächen im Wald auf eine Eignung hin zu prüfen und mit möglichen Trägern Kontakt aufzunehmen.

Ungebrochene Nachfrage

Im zweiten Antrag fordert die CSU, unverzüglich ein geeignetes Grundstück auszuwählen, um gemeinsam mit der Gewobau-Land zügig für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Die Nachfrage nach Wohnraum sei in Weisendorf ungebrochen, und die Gemeinde sei schließlich Mitglied in der Gewobau-Land. red