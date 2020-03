CSU sagt Wahlinfoveranstaltung ab

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus sagen der CSU-Ortsverband Bad Brückenau, der Bürgermeisterkandidat Jochen Vogel und die CSU Stadtratskandidaten und -kandidatinnen die Wahlinfoveranstaltung am Samstag, 14. März am Marktplatz in Bad Brückenau ab. Das teilt die Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Bad Brückenau, Heike Kötzner, am Freitagvormittag mit.

Verschiedene Gesundheitsinstitutionen weisen in den letzten Tagen ausdrücklich darauf hin, alle Veranstaltungen abzusagen, die nicht zwingend notwendig sind, auch wenn die Zahl von 100 Teilnehmern unterschritten bleibt, heißt es weiter.

"Mit dieser Entscheidung wollen wir verantwortungsbewusst handeln, ein Zeichen setzen und zur Gesundheitsvorsorge unserer Bröggenäer Bürger und Bürgerinnen beitragen", schreibt Heike Kötzner in der Pressemitteilung und: "Deshalb verzichten wir ganz bewusst auf die letzte Gelegenheit, vor der Wahl ein weiteres Mal die Werbetrommel zu rühren."

Viele Gespräche geführt

Die CSU-Kandidaten/innen waren in den vergangenen Wochen im ganzen Stadtgebiet und den Ortsteilen präsent, haben viele informative Gespräche geführt, angeregt diskutiert und Standpunkte dargelegt. Der Ortsverband hofft, dass sie sich ausreichend informieren konnten, falls nicht sind weitere Informationen online unter www.csu-brk.de zu finden.

Wer noch seine Gewinnspielquizkarte am Infostand abgeben wollte, kann sie gerne in den Briefkasten der Physiotherapie-Praxis, Villa Kunterbunt, Unterhainstraße 8, einwerfen. Nach der Auswertung werde sich der CSU-Ortsverband bei der Gewinnerin oder dem Gewinner melden.

Der Ortsverband weist darauf hin, dass Wähler ihren eigenen Stift mit ins Wahllokal bringen können, um am Sonntag ihr Kreuzchen zu machen. red