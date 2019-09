Der CSU-Ortsverband Röttenbach veranstaltet am heutigen Samstagabend sein traditionelles Bremserfest. Das Fest findet in der Bauhofhalle am Rathausplatz statt und beginnt um 19 Uhr. Der Rathausplatz ist für den Fahrzeugverkehr noch gesperrt. Parkmöglichkeiten finden sich in der Bauhofstraße. red