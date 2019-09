CSU radelt in die Ortsteile

Am Samstag, 21. September, startet die CSU Höchstadt wieder mit ihren Spiel- bzw. Dorfplatzgesprächen in den Höchstadter Ortsteilen. Mit dem Rad geht es dabei in kleinen Etappen quer durch das südwestliche Stadtgebiet.

Alle Bürger sind eingeladen, teilzunehmen. Jedem soll die Möglichkeit gegeben werden, mit dem Bürgermeisterkandidaten Alexander Schulz und seinem Team von Stadtratskandidaten für die Kommunalwahlen im März kommenden Jahres ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands CSU Höchstadt. Dabei bestehe die Möglichkeit, mehr über die Ziele und Vorstellungen der CSU zu erfahren und eigene Anregungen weiterzugeben.

Die Tour startet am Samstag, um 13 Uhr am Parkplatz auf den Aischwiesen. Folgende weitere Treffpunkte sind geplant: 13.15 Uhr Greienmühle, 13.45 Uhr Spielplatz Greiendorf, 14.15 Uhr Spielplatz Lappach, 14.45 Uhr Spielplatz Schwarzenbach, 15.15 Uhr Dorfplatz Ailersbach (Kirche), 16 Uhr Spielplatz Weidendorf und 16.30 Uhr Antoniuskapelle am Lauberberg. Gegen 17 Uhr endet die Tour am Feuerwehrhaus Sterpersdorf. red