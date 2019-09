CSU radelt durch die nördlichen Ortsteile

Am Samstag geht es weiter mit den traditionellen Spiel- beziehungsweise Dorfplatzgesprächen der CSU in den Höchstadter Ortsteilen. Mit dem Rad geht es dieses Mal in kleinen Etappen quer durch das nördliche Stadtgebiet. Hierzu sind wieder alle Bürger eingeladen, entweder beim Mitfahren oder den kurzen Treffen an den einzelnen Stationen. Jedem soll die Möglichkeit gegeben werden, mit dem Bürgermeisterkandidaten Alexander Schulz und seinem Team von Stadtratskandidaten für die Kommunalwahlen im März ins Gespräch zu kommen. Die Tour startet am Samstag, 28. September, um 13 Uhr am Spielplatz in Nackendorf. Folgende weitere Treffpunkte sind geplant: 13.15 Uhr Kirche Etzelskirchen, 13.45 Uhr Feuerwehrhaus Saltendorf, 14.15 Uhr Spielplatz Bösenbechhofen, 15.15 Uhr Feuerwehrhaus Förtschwind, 15.45 Uhr Spielplatz Greuth und 16.15 Uhr Spielplatz Zentbechhofen. Gegen 17 Uhr endet die Tour am Gasthaus Dürrbeck in Jungenhofen. red