CSU präsentiert Weber und Hohlmeier vor Ort

Wie der Kreisvorsitzende, Bürgermeister Christian Lange, mitteilt, sei es das erklärte Ziel der Bamberger Christsozialen, bei der Europawahl klar als stärkste politische Kraft in Bamberg bestätigt zu werden. Die CSU lädt zu mehreren Wahlkampfveranstaltungen ein.

In der Tradition der "großen Europäer" Konrad Adenauer (CDU) und Helmut Kohl (CDU) bestehe nun erstmals die realistische Chance, dass mit dem Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, ein Mitglied der CSU Präsident der Europäischen Kommission werde. Es sei deshalb erfreulich, so Lange weiter, dass Spitzenkandidat Manfred Weber am Dienstag, 30. April, in die Konzerthalle nach Bamberg kommt. Des Weiteren lade die CSU am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr ein in den kleinen Saal der Harmonie, wo Bürgermeister Lange der oberfränkischen Europaabgeordneten Monika Hohlmeier Fragen stelle.

In der Stadt Bamberg gibt es laut Langes Pressemitteilungnoch einen weiteren Grund dafür, am 26. Mai CSU zu wählen: Auf der CSU-Landesliste findet sich der Bamberger Stadtrat You Xie, der bei der letzten Stadtratswahl die meisten Stimmen aller CSU-Bewerber auf sich vereinigen konnte.

"Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Diesmal müssen wir alle Verantwortung übernehmen. Deshalb bitte ich Sie nicht nur darum, selbst zur Wahl zu gehen, sondern auch darum, möglichst viele Menschen zu motivieren, an der Europawahl teilzunehmen, denn es geht um die Zukunft Europas", erklärte You Xie die Motivation für seine Kandidatur.

Bei der letzten Wahl zum Europaparlament entfielen auf die CSU 32,82 Prozent der Stimmen. "Diese Spitzenposition will die Bamberger CSU bei der Wahl am 26. Mai 2019 behaupten", sagt Lange. red