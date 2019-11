CSU-Ortsverein lädt ein zum Expertenabend

Der CSU-Ortsverein Mitwitz lädt zum Expertenabend "Schöner wohnen in der Heimat" am Mittwoch, 13. November, ein. Zusammen mit der Stadtplanerin Bettina Seliger und Carola Gollub wird Oliver Plewa sprechen. Beginn ist um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Häublein. red