CSU-Ortsverband stellt sich vor

Der CSU-Ortsverband Bad Bocklet hält mehrere Wahlveranstaltungen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, das CSU-Team für die Gemeinderatswahl des Marktes Bad Bocklet kennen zu lernen. Die Termine sind am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr in Roth im Feuerwehrhaus, am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr in Steinach im Sportheim, und am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr Uhr in Großenbrach im Feuerwehrhaus. sek