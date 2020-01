CSU-Ortsverband informiert

Der CSU-Ortsverband Oberleichtersbach veranstaltet Informationsabende zur Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten und der Gemeinderatskandidatinnen und Gemeinderatskandidaten. Die Veranstaltungen finden statt am Dienstag, 14. Januar, im Sportheim in Modlos; am Sonntag, 19. Januar, im Hotel Rhön Hof Oberleichtersbach; am Dienstag, 28. Januar, in der Alte Schule Unterleichtersbach sowie am Dienstag, 4. Februar, im Sportheim Breitenbach/Mitgenfeld. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. sek