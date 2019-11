CSU Nord lädt zum Treffen ein

Der vor einem Jahr vom Ortsverband Nord der CSU initiierte Stammtisch hat sich bewährt. Mit wechselnden Teilnehmern finden die Treffen am letzten Mittwoch eines Monats ab 18.30 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte "Drei Linden" in der Memmelsdorfer Straße statt. Das letzte Treffen in diesem Jahr findet am morgigen Mittwoch statt. Das erste Treffen im neuen Jahr wird am 29. Januar 2020 sein. Für Interessierte und Besucher ist jederzeit Platz. red