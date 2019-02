CSU-Nord geht auf Winterwanderung

Zu seiner 39. Winterwanderung lädt das CSU-Nord-Team am Sonntag, 10. Februar, ein. Es geht durch den Callenberger Forst. Treffpunkt ist am Gasthof "Zum Schwarzen Bären" in Beiersdorf um 13 Uhr. Danach...