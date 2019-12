CSU nominiert ihre Kandidaten

Der CSU-Ortsverband Untermerzbach lädt für Sonntag, 15. Dezember, zur Nominierungsversammlung mit Weißwurstfrühstück ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Gastwirtschaft Kneuer in Untermerzbach. Es sollen die Bewerber für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen berufen werden. Die Kommunalwahlen finden am 15. März kommenden Jahres statt. red