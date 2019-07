CSU nominiert einen Bürgermeisterbewerber

Zur Kommunalwahl im März 2020 stellt der CSU-Ortsverband Neubrunn-Kirchlauter einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Die Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten (oder einer Kandidatin) ist am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr im Gasthaus Morgenroth in Neubrunn geplant. Hierzu sind alle interessierten Bürger eingeladen. Zur Veranstaltung wird Staatsministerin Dorothee Bär erwartet, die auf die aktuelle Politik eingehen will. Nach der Bildung eines Wahlausschusses sind die Vorstellung des Bewerbers (oder der Bewerberin) und die Wahl. Einen Namen nannte die CSU im Vorfeld nicht. Zudem werden die Beauftragten für den Wahlvorschlag und zwei Wahlberechtigte zur Unterzeichnung der Niederschrift bestellt. Ferner muss der Wahlvorschlag von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden. gg