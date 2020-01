CSU: Noch zwei Termine

Bei der Veröffentlichung der Wahlkampftermine der CSU Thurnau hat sich am Ende ein Fehler eingeschlichen. So findet am 19. Februar um 20 Uhr eine Wahlversammlung im Sportheim des SV Hutschdorf statt, am 13. März ist dann ebenfalls um 20 Uhr die Abschlussveranstaltung im "Fränkischen Hof" in Thurnau geplant. Wir bitten um Entschuldigung. red