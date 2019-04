CSU mahnt mehr Zielorientierung an

Angesichts der "immer zersplitterteren Parteienlandschaft im Stadtrat" warnt Jürgen Oehm vor "Weimarer Verhältnissen" und warb in der Hauptversammlung für mehr Stabilität. Stabilität lebe der Ortsverband vor. Durchschnittlich bleiben die Mitglieder dem Ortsverband 24 Jahre treu. Die Erfolge Martin Mittags (Landtagswahl) und Sebastian Straubls (Landratswahl) wertet der Vorsitzende der CSU Coburg-Nord. Oehm, "als hervorragende Ausgangslage für die CSU für die anstehende Kommunalwahl".

Bewährtes Team bestätigt

In den Vorstandswahlen wurde Jürgen Oehm als Ortsvorsitzender einstimmig bestätigt. Auch seine Stellvertreter Hans-Herbert Hartan, Kurt Knoch und Maximilian Forkel wurden wiedergewählt. Schatzmeister ist Petra Heginger, Schriftführer Volker Zipprich. Beisitzer sind Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha, Max Beyersdorf, Hannelore Ernst, Stephan Krauß, Daniel Forkel, Fred Mathes, Ulrich Müller und Horst Rückert. Kassenprüfer sind Ursula Zierl und Clemens Grünling.

Kontinuität und Beharrlichkeit brauche es im Coburger Norden zum Beispiel beim Dauerthema Staatsstraße 2205. Der erste Bauabschnitt könne endlich in Angriff genommen werden.

Oehm informierte über den neuesten Stand der Landestheatersanierung. Die Raumbedarfsplanung sei noch immer nicht genehmigt. Es müsse auch geprüft werden, ob die Nebenräume beim Globe dauerhaft genutzt werden könnten und die Stadt sich beim Haupthaus auf die Sanierung der historischen Räumlichkeiten beschränken könne.

Jürgen Oehm erinnert daran, dass die CSU-/JC-Fraktion vor einem Jahr die Anpassung der Rahmenplanung zum Güterbahnhof beantragt habe. Dass nun bereits vorangeschrittene Projektplanungen vorlägen, bevor die städteplanerische Rahmenplanung und Bedarfsplanungen bestünden, kritisiert Oehm scharf.

Soziale Verantwortung

Zudem mahnte der Ortsvorsitzende an, dass "nicht nur in Steine, sondern endlich sinnvoll in Köpfe investiert werden muss". Die SPD habe den Sinn für das Wesentliche und das Soziale verloren.

Oehm bezieht klar Stellung pro Kongresshotel. Er erinnert daran, dass dem Bebauungsplan, der die aktuellen Vorhaben ermöglicht, ein öffentliches Wettbewerbsverfahren zugrundeliegt. Der Siegerentwurf des Verfahrens sei in der alten Angerhalle öffentlich ausgestellt worden. Jeder habe damals die Möglichkeit gehabt, dagegen Stellung zu beziehen.

Wohlverhalten

Jetzt dürfe man den Investor nicht verprellen. Es sei eine Grundsatzfrage, wie man mit Investoren umgehe: "Wir von der Fraktion heißen Investoren ausdrücklich willkommen!"

Jürgen Oehm bemerkte abschließend einen bedenklichen Imageverlust des Stadtrats als Entscheidungsgremium. Als Ursache macht er die "unendlichen Dauerdiskussionen" und "ergebnisloses Zerreden wichtiger Themen" fest. Der OB bezeichne sich selbst "nur als 41. Stimme im Stadtrat", verkenne dabei völlig, dass er Ziele verfolgen und die Diskussion ergebnisorientiert leiten müsste. red