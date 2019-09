CSU lädt zur Diskussion ein

"Metzger, Bäcker, Hausarzt - was braucht's in unserem Ort?" Unter diesem Motto steht eine Diskussionsveranstaltung, zu der die CSU Wallenfels gemeinsam mit dem FU-Kreisverband und der Kommunalpolitischen Vereinigung am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr ins Pfarrheim einlädt. Mit Experten soll erörtert werden, wie die Nahversorgung gerade auf dem Land gesichert werden kann. Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung der Obermeister der Bäckerinnung und Inhaber eines Lebensmittelladens, Gerhard Löffler, der Obermeister der Metzgerinnung, Eberhard Kraus, der Vorsitzende des ärztlichen Kreisverbandes, Uwe Fleischmann, und die Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Kronach, Bianca Fischer-Kilian. Der Abend wird von der Kreisvorsitzenden der Frauenunion Sibylle Fugmann moderiert. red