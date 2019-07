Zu einem Familiensommerfest lädt die CSU alle Bamberger am heutigen Samstag, 13. Juli, in die Hoffmannsklause im Stadtteil Bug ein. Ab 18 Uhr eröffnet der Oberbürgermeisterkandidat der Union, Christian Lange, das Fest, das bei jedem Wetter stattfindet, wie die Veranstalter mitteilen. Neben Mitgliedern, Anhängern und Freunden der Union richtet sich die Einladung in diesem Jahr besonders an Kinder und Familien, für welche Alexander Wilhelm von der CSU Nord ein gesondertes Programm vorbereitet. red