CSU lädt zum Austausch ein

Die Bamberger CSU und ihr Oberbürgermeisterkandidat Christian Lange laden am morgigen Samstag, 11. Januar, zum direkten Austausch ein. Zwischen 12 und 15 Uhr können sich interessierte Bürger bei einem Infostand vor der Martinskirche über die politischen Ziele der CSU informieren und in das direkte Gespräch mit dem OB-Kandidaten Christian Lange und den Stadtratskandidaten der CSU kommen. Die CSU freut sich über einen regen Austausch, heißt es in der Mitteilung. red