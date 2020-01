CSU lädt zu Gesprächen

Der CSU-Stadtverband Kulmbach bietet im Rahmen des Kommunalwahlkampfes weitere Bürgergespräche an. Es werden dabei die Kandidaten sowie das Programm vorgestellt.

Folgende Termine sind in der nächsten Woche geplant: Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Gaststätte "Drei Linden" in Baumgarten; am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, VfR-Sportheim in Katschenreuth.

Interessierte Bürger sind hierzu eingeladen. red