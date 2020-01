CSU lädt heute zum Austausch ein

Die CSU Mitte um ihren Vorsitzenden Stefan Kuhn und die Stadtratskandidaten der CSU laden am heutigen Freitag zum persönlichen Austausch ein. Treffpunkt ist von 14 bis 16 Uhr an der Mitoraj-Skulptur an der Unteren Brücke. Auch der CSU-Kandidat für die OB-Wahl, Christian Lange, wird zugegen sein. red