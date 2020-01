CSU Kulmbach geht in die Stadtteile

In den nächsten Wochen wird der CSU-Stadtverband Kulmbach im Rahmen des Kommunalwahlkampfes Bürgergespräche in verschiedenen Stadtteilen durchführen. Die Termine sind am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr im Gasthof Hereth in Windischenhaig, am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Gasthof Förster in Leuchau sowie am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im TSV-Sportheim in Melkendorf. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. red