Nordhalben vor 16 Stunden

Kommunalwahl

CSU kürt Michael Wunder zum Bürgermeisterkandidaten in Nordhalben

Veronika Schadeck Nordhalben — Michael Wunder tritt für die CSU als Bürgermeisterkandidat in Nordhalben an. Die Mitglieder statteten ihn am Freitagabend im Gasthaus Wagner in Nordhalben mit einem Tra...