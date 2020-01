CSU Küps on Tour in Hain

Alle Bürger, die sich für das Ortsgeschehen in Hain und Tiefenklein interessieren, sind zu Kaffee und Kuchen am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr im Kulturraum in Hain eingeladen. Das Küpser Team, das sich am 15. März auf der CSU-Liste für den Marktgemeinderat und den Kreistag zur Wahl stellt, steht dabei Rede und Antwort. Die Hain-Tiefenkleiner Kandidatin Beate Renner lädt ihre Mitbürger dazu ein, über aktuelle Fragen vor Ort und in der Großgemeinde zu diskutieren. red