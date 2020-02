CSU Kronach lädt zu Wahlversammlungen

Der CSU-Stadtverband Kronach lädt ein zu seinen Wahlversammlungen. Bürgermeisterkandidatin Angela Hofmann und die CSU-Kandidaten stellen sich persönlich vor. Zudem wird über das CSU-Investitionsprogramm informiert und es gibt kleine nützliche Werbegeschenke. Die Veranstaltungen sind alle öffentlich und es gibt Gelegenheit zur Diskussion und zum Dialog. Die Versammlungen finden am Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, im Gasthaus Messelberger in Gehülz und am Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, im Gasthaus Wich in Höfles statt. Der erste CSU-Infostand ist am Samstag, 8. Februar, ab 10 Uhr auf dem Marienplatz. Mit dabei ist auch ein Glücksrad für Kinder und Erwachsene. red