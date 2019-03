CSU-Kreisvorsitzender spricht in Bischberg

Kraftvolle politische Debatten am Aschermittwoch haben auch in Bischberg Tradition. Mit klaren Worten wird Bambergs Zweiter Bürgermeister und CSU-Kreisvorsitzender für Bamberg-Stadt Christian Lange über aktuelle politische Themen und Ereignisse auf kommunaler Ebene referieren. Was eine gute Nachbarschaft der Gemeinde Bischberg mit der Stadt Bamberg ausmacht, weiß der nach eigenem Bekunden CSU-Spitzenkandidat auf das Oberbürgermeisteramt der Stadt Bamberg zu berichten. Auch die Informationen aus der Gemeinde kommen nicht zu kurz. Die CSU-Fraktion im Bischberger Gemeinderat berichtet und steht auch zu den Fragen und Anregungen der Anwesenden Rede und Antwort.

Die Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch des CSU Ortsverbandes Bischberg ist für alle Interessierte offen. Lange kommt am Aschermittwoch, 6. März, um 17.30 Uhr in die Brauerei "Zur Sonne" in Bischberg. Auch in diesem Jahr wird die Frauen-Union der CSU Bischberg die Anwesenden anschließend mit Heringen und Pellkartoffeln bewirten. red