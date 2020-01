CSU-Kandidaten stellen sich vor

Die Zeiler CSU-Kandidaten stellen sich am Montag, 27. Januar, der Sechsthaler Bevölkerung vor. Dabei besteht die Möglichkeit zum Dialog mit den Stadtratskandidaten der CSU. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus Sechsthal. Des Weiteren weist die CSU auf die nächste Dialogveranstaltung hin: am Dienstag, 4. Februar, ebenfalls um 19 Uhr in Schmachtenberg. red