CSU-Kandidaten stellen sich vor

Unter dem Motto "Gemeinsam anpacken für Bad Staffelstein und seine Dörfer" stellen sich die Kandidaten der CSU für die Stadtratswahl am Dienstag, 14. Januar, in Unnersdorf im Feuerwehrhaus, Mittwoch, 15. Januar, in Loffeld im "Bräustübl" und Donnerstag, 16. Januar, in Grundfeld im Gemeindehaus vor. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red