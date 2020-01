CSU-Kandidaten stellen sich vor

Unter dem Motto "Gemeinsam anpacken für Bad Staffelstein und seine Dörfer" stellen sich die Kandidaten der CSU Bad Staffelstein für die Stadtratswahl am Donnerstag, 9. Januar, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Stadel vor. Am Sonntag, 12. Januar, findet in Frauendorf im Gasthof Hetzel ab 10 Uhr ein CSU-Frühschoppen statt. red