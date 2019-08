CSU ist für Parkhaus an der Moschee, aber der Bau soll "akzeptabel" werden

Auf Anregung ihres Vorsitzenden und Oberbürgermeisterkandidaten Udo Schönfelder hat sich die CSU-Stadtratsfraktion mit Repräsentanten der Yunus-Emre-Moschee getroffen. Anlass waren die kontroversen Diskussionen der vergangenen Wochen anlässlich der Planung eines Pendler-Parkhauses neben dem islamischen Gotteshaus. Die CSU-Stadtratsfraktion wolle nun alles dafür tun, "eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu entwickeln".

Die rund 300 Plätze seien sinnvoll

Durch zentral gelegene Pendlerparkplätze müsse auch wegen des Umweltschutzgedankens die Vernetzung zwischen dem Individualverkehr, der Bahn und dem ÖPNV über den ZOB vorangetrieben werden, so Schönfelder. Deswegen sei die Realisierung von etwa 300 Stellplätzen am jetzigen Standort des Parkplatzes sinnvoll, was fraktionsübergreifend - und laut Schönfelder auch teilweise seitens der Verantwortlichen der Moschee - so gesehen werde.

Zum anderen gelte es hinsichtlich Gebäudepositionierung, Höhe, Zuschnitt und Fassadengestaltung eine Lösung zu entwickeln, die auch für die muslimische Gemeinde akzeptabel ist. Deswegen befürwortete die CSU-Stadtratsfraktion ausdrücklich, weitere alternative Planungen zu beauftragen.

"Paketlösung entwickeln"

Den Christsozialen sei enorm wichtig, dass das Thema das respektvolle Miteinander aller Forchheimerinnen und Forchheimer unterschiedlichen Glaubens nicht gefährde. Die Teilnehmer begutachteten auch die Außenflächen. Da die Nutzer der Yunus-Emre-Moschee auch einen angrenzenden Bereich erwerben möchten, spreche vieles dafür, "eine sinnvolle Paketlösung zu entwickeln". Das Gesamtpaket sollte aber passen und den Belangen aller Beteiligten gerecht werden. red