CSU informiert mit MdL Steffen Vogel

Der CSU-Ortsverband Rauhenebrach weist darauf hin, dass am morgigen Samstag, 22. September, zwischen 7 und 10 Uhr die Möglichkeit besteht, sich am Infostand an der Bäckerei Oppel mit dem Landtagsabgeordneten Steffen Vogel über die aktuelle politische Lage in Bayern auszutauschen. Wie der CSU-Ortsverbandsvorsitzende Alexander Leicht weiter mitteilt, hat der Ortsverband Kaffee und Kuchen vorbereitet. MdL Vogel freut sich schon auf interessante Gespräche mit den Bürgern. red