CSU in Eichelberg

Die CSU Ebern plant für den Mittwoch, 17. April, eine Ortsbegehung in Eichelberg. Treffpunkt ist Brunnengasse/Mühlstraße um 19 Uhr, teilte der Ortsverband mit. Interessierte sind hierzu eingeladen. Gerne können sie auch Themen oder Anregungen per E-Mail an den Ortsverband geben (CSU-Ebern@ok.de). red