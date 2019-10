Unter dem Format "Wir hören zu" lädt die CSU Wunderburg/Gereuth am heutigen Donnerstag, 17. Oktober, alle Interessierten aus der Wunderburg und der Gereuth zum direkten Austausch ein. Neben dem CSU-Oberbürgermeisterkandidaten Christian Lange werden auch die Stadtratskandidaten der CSU aus dem Stadtteil, Wolfgang Grubert, Gerd Schimmer, Daniela Utzmann und Elfriede Eichfelder, ab 19 Uhr in der Brennerstube in der Gaststätte/Brauerei Mahr anwesend sein. red