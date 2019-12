CSU im Markt Rattelsdorf nominiert Liste

Die CSU-Ortsverbände Mürsbach und Rattelsdorf haben auf Einladung von Zweitem Bürgermeister Hans-Jürgen Scheerbaum ihre Liste für die Gemeinderatswahl 2020 nominiert, die Themenschwerpunkte auch personell abbildet. Die Kandidaten sind beruflich im kompletten Spektrum beheimatet, so dass die Gemeinderatsliste Experten für Wirtschaftsthemen in den Sektoren Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel sowie im tertiären Sektor aufbietet, heißt es in der Mitteilung. Bildungspolitik und Förderung der Kultur würden ebenso groß geschrieben wie Innere Sicherheit und Verwaltungsvereinfachung.

Das Zukunftsthema schlechthin, der Klima- und Umweltschutz, hat als Oberthema auf allen Politikfeldern Priorität. So haben die Kandidaten einen Antrag zur Einführung eines Bürgermobils an den Marktgemeinderat formuliert. Damit wollen die Christsozialen den CO2 -Ausstoß senken und die Mobilität innerhalb der Gemeinde sowie die Anbindung an den öffentlichen Linienverkehr entscheidend verbessern.

Die Liste sei die einzige, die vom nördlichsten Gemeindeteil Poppendorf bis zum südlichsten, Ebing, aus fast allen Dörfern Kandidaten aufbieten kann. Ziel der 16 Bewerber ist es, zusammen die Zukunft des Marktes Rattelsdorf zu gestalten. Die CSU-ler möchten sich für die anstehenden wichtigen Zukunftsentscheidungen die Unterstützung derer sichern, die davon am längsten betroffen sein werden. So wurde der Vorschlag, einen Rattelsdorfer Jugendrat zu beantragen, einhellig begrüßt.

Die Wahlleitung in der Gemeindeversammlung hatte Gemeinderat Manfred Reindl inne, nach der Vorstellungsrunde der Kandidaten im Alter von 21 bis zu 66 Jahren nominierte die Versammlung die als "ausgewogen und kraftvoll" charakterisierte Liste einstimmig.

MdB Emmi Zeulner bezeichnete die Kommunalpolitik als die "Basis allen politischen Handelns" und freute sich über die überzeugende Liste: "Alle Kandidaten haben das Zeug, als Gemeinderat nützliche Arbeit zu leisten, ich wünsche euch und damit dem Markt Rattelsdorf den größtmöglichen Erfolg". red