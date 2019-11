CSU Hirschaid nominiert Kandidaten

Voll besetzt war der Saal der Gastwirtschaft Wichert in Sassanfahrt, als die CSU Hirschaid ihre Gemeinderatskandidaten nominierte. Zunächst ging der Ortsvorsitzende Klaus Homann grob auf die Listenzusammenstellung ein. So habe man erneut versucht, aus jedem Ortsteil von Hirschaid Kandidaten zu gewinnen. Am Ende kam dann eine Liste heraus, bei der fast alle Ortsteile und Berufsgruppen präsent sind. Die Anwesenden stimmten einstimmig für die vorgeschlagene Liste.

Somit kandidieren für die CSU im Hirschaider Marktgemeinderate 2020/26 folgende Personen: 1. Klaus Homann, 2. Elke Eberl, 3. Heinrich Dorn, 4. Andreas Göller, 5. Stefan Paptistella, 6. Peter Dresel, 7. Christian Büttel, 8. Christian Braumüller, 9. Christian Neundörfer, 10. Monika Kemmer, 11. Friedrich Enkert, 12. Georg Göller, 13. Marco Aichhorn, 14. Erwin Tscherner, 15. Uwe Krapfenbauer, 16. Rico Hellebrand, 17. Juan Catalan, 18. Ivonne Endres, 19. Kostas Kiakos, 20. Dr. Harald Metzger, 21. Heike Keppler, 22. Hans Ott, 23. Harald Dittrich, 24. Michael Beierwaltes. Ersatz: Marc Tramowsky, Tobias Dorn, Bernd Seuling.

Als Ziele für die nächsten sechs Jahre formulierten die Kandidaten vor allem die Themen Verkehr, Wohnraumbeschaffung, Bildung (Schule und Kindergärten) wie auch die Themen Energieautarkie sowie Stärkung der einheimischen Wirtschaft und Landwirtschaft. Kreisvorsitzender MdB Thomas Silberhorn stellte fest, dass die Hirschaider CSU zu allen diesen Themenbereichen kompetente Ansprechpartner auf ihrem Listenvorschlag berücksichtigt habe. red