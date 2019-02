CSU Herzogenaurach wählt einen neuen Vorstand

Die Mitglieder der CSU Herzogenaurach treffen sich am Donnerstag, 21. Februar, zur Ortshauptversammlung, die um 19 Uhr in der "Herzo-Bar" beginnt. Neben Impulsen von Konrad Körner, der für die Europawahl am 26. Mai kandidiert, stehen Wahlen der Mitglieder des Ortsvorstandes, von zwei Kassenprüfern sowie der Delegierten und Ersatzdelegierten in die Kreisvertreterversammlung an. red