CSU Heroldsbach zeigt sich für Herausforderungen der Zukunft gerüstet

Mit der Wahl von Gemeinderat Thorsten Neubauer zum neuen Schriftführer hat die CSU Heroldsbach nun laut Pressemitteilung einen gesunden Mix in ihrem Vorstand gefunden, um die Belange von jungen Familien ebenso abzudecken wie der Generationen 50 oder 60 plus.

Ortsvorsitzender Hermann Vortmann begrüßte in der voll besetzten "Michael-Stube" im Gasthaus "Lindenhof" zahlreiche Mitglieder und interessierte Zuhörer zur Jahreshauptversammlung. Neben dem Rückblick auf die Aktionen 2018 stand die aktuelle Kommunalpolitik und ein Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019 im Mittelpunkt.

"Kuratenhaus und Mehrgenerationen-Spielplatz müssen zügig fertiggestellt werden", forderte Vortmann. Auch dann bleibe noch viel zu tun in der Gemeinde. Allen voran müsse das Augenmerk der Errichtung des Spielplatzes Kummertsreuth sowie der Beseitigung des "Schandflecks" Bahnhof gelten. Haushaltsmittel seien für beides eingestellt. Für die anstehende Kommunalwahl im nächsten Jahr werde die CSU nach den Sommerferien zu einer Nominierungsveranstaltung einladen. Ein verfrühter Wahlkampf schade der politischen Arbeit des Gemeinderats, zeigte sich Vortmann überzeugt. Bei der Neuwahl wurde Ortsvorsitzender Hermann Vortmann einstimmig wiedergewählt. Stellvertreter sind Vizebürgermeister Benedikt Graf von Bentzel sowie Annette Bohm, Kassier ist Martin Langmar. Auch die Beisitzer wurden im Amt bestätigt. Thorsten Neubauer wurde als neuer Schriftführer und Internetbeauftragter einstimmig in sein neues Amt gewählt. MdL Michael Hofmann gab einen kurzen Überblick über die Landespolitik. Auch in München beobachte man, dass Themen wie das Volksbegehren zur Artenvielfalt die Menschen außerhalb der politischen Parteien mobilisierten. Die CSU werde sich dieser Themen in keinster Weise verschließen, werde jedoch auch das Gemeinwohl aller Bürger nicht aus den Augen verlieren.

Auch Edwin Dippacher, Mitglied des Kreistages, ging auf solche Strömungen ein, die auch im Kreistag Forchheim Einzug gehalten hätten. Als Beispiel nannte er das Baugebiet in Hausen. Für Heroldsbach hoffte Dippacher, dass die Heroldsbacher und Hausener Straße baldmöglichst durch den Landkreis saniert werden könne.

Abschließend ehrten MdL Hofmann und Ortsvorsitzender Vortmann Mitglieder für 25-, 30- und 35-jährige Parteizugehörigkeit. Eine besondere Ehrung gab es für Georg Engelhardt, der seit 60 Jahren der CSU Heroldsbach die Treue hält. red