CSU "hellwach für Dörfles-Esbach"

"Hellwach für Dörfles-Esbach" - so lautet das Motto der CSU Dörfles-Esbach, die bei ihrer Nominierungsveranstaltung die Listenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März aufstellte.

"Hellwach bedeutet für uns, sich nicht mit dem aktuellen Stand zufriedenzugeben, sondern stets offene Augen und Ohren zu haben, wie wir unser Gemeindeleben in Dörfles-Esbach lebens- und liebenswerter gestalten können!", unterstreicht Ortsverbandsvorsitzender Florian Bertges. Zwar seien in der Vergangenheit mit der CSU und in einer bemerkenswert kooperativen Atmosphäre im Gemeinderat viele große Projekte wie die Schulsanierung und die Projektierung des Mehrgenerationenhauses erfolgreich angegangen worden. "Wir dürfen jetzt aber nicht stehenbleiben, sondern müssen diese Projekte mit Leben füllen und die entscheidenden Akzente setzen!", betont Bertges. "Wir wollen das Mehrgenerationenhaus für alle Gemeindebürger zu einem Zentrum des Austausches, des Zusammenlebens und -erlebens machen. Wir wollen die Verkehrssituation durch die Realisierung von 30-km/h-Zonen in den Wohnbereichen entspannen und deren Einhaltung durch visuelle Signale wie beispielsweise ,Smiley-Ampeln‘ sicherer machen. Unsere Kinder und Anwohner haben ein Anrecht darauf", führt Bertges weiter aus.

Aktuell verfügt die CSU über vier der 16 Sitze im Gemeinderat und möchte diesen Sitzanteil bei der kommenden Wahl ausbauen. Die dafür einstimmig beschlossene Liste ist eine Mischung aus jungen und erfahrenen Kandidaten. Sie wird von den aktuellen Gemeinderäten Florian Bertges und Nicole Bätz angeführt, gefolgt von Sascha Schmidt, dem stellvertretenden Ortsverbandsvorsitzenden.

"Wir freuen uns, dass wir auch bereits im Gemeindeleben aktive und engagierte Bürger, die nicht in der CSU sind, für unsere Liste gewinnen konnten!", erläutert Schmidt. "Hier erwarten wir uns neue Ideen, Sichtweisen und Impulse, die uns allen in Dörfles-Esbach zugutekommen werden!"

Welche Impulse gemeint sind

Solche Impulse sollen zum Beispiel die Ausgestaltung des Bahnhofes als wirklicher Mobilitäts-Hub mit abschließbaren Fahrradboxen und E-Lade- bzw. Car-Sharing-Möglichkeiten, die Etablierung eines Regionalversorgers für den Ortsbereich, schnellere Vergaben von zur Bebauung freigegebenen Flächen, der Ausbau des Betreuungsangebotes des Kindergartens für schichtarbeitende Eltern oder auch die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen in der Grundschule sein.

Diese Ideen sollen bei Veranstaltungen an den betreffenden Orten wie der Schule (30. Januar), dem Bahnübergang Sonnenleite (15. Februar) und am Bahnhof (5. März) mit den Anwohnern diskutiert werden.

Die Umsetzung der aufgezeigten Ideen soll ohne den Einsatz hoher Investitionen möglich sein: "Eine ausgeglichene, nachhaltige Haushaltsführung auf der Basis vorhandener und geschonter Rücklagen ist für uns die wichtigste Basis, unsere Gemeinde für die Herausforderungen der Zukunft richtig aufzustellen!" betont der Vorsitzende. red