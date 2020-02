CSU Hausen lädt ein zu Kaffee und Krapfen

Die erste "Komm-mit"-Veranstaltung der CSU Hausen findet am Sonntag, 9. Februar, ab 14 Uhr in der Ortsmitte von Hausen an der Brücke statt. Der Ortsverband lädt zu Kaffee mit Krapfen und zu Glühwein ein. Die Bürger haben die Gelegenheit, die Kandidaten für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl kennenzulernen. Eine Woche später, am Sonntag, 16. Februar, ist die die zweite Informationsveranstaltung ab 14 Uhr in der Lohe gegenüber dem Kindergarten geplant. Für Jung und Alt gibt es Gewinnspiele. Zu gewinnen gibt es Einkaufs- und Erlebnisgutscheine. Die Gewinner des Erwachsenen-Gewinnspiels dürfen sich auf eine Fahrt in den Bundestag und eine Fahrt in den Landtag freuen. Die Namen werden erst am Ende der letzten Veranstaltung ermittelt. red