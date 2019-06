CSU/FWG reicht Bürgerinitiative die Hand

CSU und FWG begrüßen den Ausgang des Himmelkroner Bürgerentscheids. Angesichts der intensiven Auseinandersetzung sei "ein knappes und ehrliches Ergebnis" für die Weiterplanung des Gewerbegebiets herausgekommen, hieß es bei einer Analyse der Abstimmung.

Die CSU/FWG-Fraktion habe mit dem eingeleiteten Ratsbegehren die Grundlage für das demokratisch herbeigeführte Ergebnis gelegt. Durch den Entscheid sei die Basis geschaffen worden, dass die Gemeinde mit der Planung des möglichen Gewerbegebiets weitermachen kann. CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister Gerhard Schneider sah in dem knappen Ergebnis aber auch den Auftrag, eine Planung anzustoßen, die mehr als 51 Prozent der Bevölkerung überzeugt. "Hierauf wird der Fokus in den nächsten Monaten gelegt", so Schneider.

Auch im Kontext der gesellschaftlichen Diskussionen zu den Themen Umweltschutz und Flächenverbrauch sehe die CSU/FWG ihren Auftrag weiterhin darin, den ländlichen Raum zukunftsfähig zu machen und im Kampf gegen den demografischen Wandel eine Antwort zu finden. Der Standort Himmelkron sei hierbei von enormer Bedeutung für die gesamte Region Kulmbach und sollte daher weiter daran arbeiten, eine Perspektive in der Heimat zu ermöglichen, so JU-Ortsvorsitzender Sebastian Herrmann.

Position der Stärke

Ziel müsse es sein, ein Gewerbegebiet der Zukunft zu entwickeln, in dem sich ökonomische und ökologische Aspekte ergänzen. Die Gemeinde könne dabei aus einer Position der Stärke agieren und sei nicht auf eine Erschließung um jeden Preis durch einen Investor angewiesen. Darauf gelte es aufzubauen, machte der stellvertretende Fraktionschef Hans Matussek deutlich.

In zahlreichen Gesprächen mit Bürgern, beim Bürgerdialog sowie bei Haustürbesuchen sei auch über den möglichen Investor diskutiert worden. Hier schlägt die CSU/FWG vor, auch noch einmal die Möglichkeit einer Eigenerschließung über die Gemeinde zu diskutieren und ein Für und Wider abzuwägen.

Bereits im Vorfeld des Bürgerentscheids habe die CSU/FWG deutliche Grenzen für eine mögliche Erschließung aufgezeigt, diese seien für die weiteren Planungen maßgebend. Als einer der ersten Schritte muss nun die verkehrliche Erschließung und die damit angestrebte Verbesserung des Kreuzungsbereichs B 303/Kulmbacher Straße/Bayreuther Straße geklärt werden.

Neues Verkehrskonzept

Das bei einem Ortstermin mit dem bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart im April vorgeschlagene Verkehrskonzept mit einer zusätzlichen Einfahrspur auf die A 9 Richtung Süden und einem fünfarmigen Kreisverkehr werde zur weiteren Planung in den Gemeinderat eingebracht.

Die CSU/FWG forderte die Bürgerinitiative auf, das demokratisch herbeigeführte Ergebnis zu akzeptieren und lud sie ein, sich konstruktiv am Planungsprozess zu beteiligen. red