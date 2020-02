CSU Friesen zeichnet treue Mitglieder aus

Landrat Klaus Löffler und der CSU-Fraktionsversitzende im Kreistag und Stadtrat Bernd Liebhardt berichteten beim CSU-Ortsverband Friesen über die Erfolge, den Landkreis als Bildungsregion auszubauen. Fachoberschule (FOS), Lucas-Cranach-Campus (LCC), Campus Innovation Kultur (CIK), Innovationszentrum Kronach (IZK) und Beamten-Fachhochschule bilden neben den anderen bestehenden Bildungseinrichtungen eine hervorragende Grundlage für die Zukunft. Auch die Stadtteile werden an dieser positiven Entwicklung teilhaben. Für Friesen konnte er einiges bewirken, so Stadtrat Bernd Liebhardt. Sanierungen im Bereich des Friedhofs und der Alten Schulte, Anschaffungen für die Feuerwehr und Reparaturen an Brücken und Straßen seien umgesetzt oder vorbereitet. Geehrt wurden schließlich für 55 Jahre Treue Walter Geigerhilk, für 40 Jahre Helmut Stumpf sowie für 25 Jahre Reinhard Kühr, Hans Hempfling, Markus Fischer, Bernd Liebhardt, Josef Wachter, Heinrich Geiger und Oswald Geiger. red