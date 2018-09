CSU-Fraktion: Stadtwerke sollen Straßenfertiger kaufen

Die Stadtwerke Kronach sollen einen sogenannten Straßenfertiger anschaffen. Die Mitglieder im Werkausschuss der Stadt Kronach Dritter Bürgermeister Markus Wich und Stadtrat Bernd Liebhardt (beide CSU) wollen mit dieser Investition von etwa 250 000 Euro die Verkehrsinfrastruktur in Kronach schnell verbessern. Ein Straßenfertiger ist eine Maschine, mit der sich Schichten wie etwa Asphalt und Beton herstellen lassen.

Mehr für Straßen tun

Die Sanierung und der Ausbau der Straßen in unserer Stadt müsse, so CSU-Stadtrat Bernd Liebhardt laut einer Pressemitteilung "endlich vom Standstreifen auf die Überholspur" gebracht werden. Seit 2008 habe die CSU mit jedem Haushalt darum gekämpft, die Mittel für den Straßenunterhalt nachhaltig zu erhöhen. "Einmal mussten wir sogar drohen, sonst den Haushalt abzulehnen", erinnert sich Liebhardt. Das sei aber lange her. Die Einsicht, mehr für die Straßen und Wege in Kronach tun zu müssen, sei inzwischen mehrheitlich anerkannt.

Die Straßenausbaubeitragssatzung sei leider für viele Vorhaben ein Hindernis gewesen, erklärt sein CSU-Fraktionskollege Dritter Bürgermeister Wich. Mit ihrem Wegfall könne man nun richtig durchstarten und "die Investitionen auf die Straße bringen".

Den beiden Mitgliedern im Werkausschuss der Stadt Kronach bereite der Investitionsstau schon lange Sorgen. Erst habe das Geld gefehlt, dann habe die Straßenausbaubeitragssatzung und die damit befürchtete Belastung der Bürger die Investitionen verhindert. Nun sei das Geld da, die Bürger hätten nichts zu befürchten, aber es fehle an ausführenden Unternehmen. "Die Konjunktur läuft und die öffentlichen Haushalte stehen gut da", so Liebhardt. Durch die vielen Aufträge komme man kaum noch an Unternehmen. "Und falls es Angebote bei Ausschreibungen gibt, steigen die Preise in ungewohnte Höhen", ergänzt Wich.

Die Stadt Kronach soll, nach Ansicht von Wich und Liebhardt, einen eigenen Straßenfertiger bekommen. Die Stadtwerke sollen daher zunächst prüfen, wie wirtschaftlich die Anschaffung eines Straßenfertigers ist und welche Modelle am besten geeignet sind.

Politisch jedenfalls sei man bereit, dies zu fordern und zu unterstützen. Wich und Liebhardt betonen: die Stadtwerke haben kompetente, motivierte und erfahrende Mitarbeiter, um so etwas zu betreiben. "Wir haben mit etwa 150 Kilometern ein sehr großes Straßennetz und viel Bedarf", unterstreicht Wich. Zudem verfüge der Bauhof bereits über Elemente für ein solches Gerät.

Liebhardt, der auch als Vorsitzender im Kreistag immer wieder für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen wirbt, sieht die Möglichkeit, dass auch andere Gemeinden davon profitieren können. "Und für uns würde das dann noch wirtschaftlicher", freut sich Liebhardt.

Wenn das Ganze auch nach einer intensiven Prüfung weiterhin sinnvoll erscheint, solle für den nächsten Haushalt die Investitionen beantragt werden. "Wir schließen nicht aus, dass wir dafür auch weitere Personalstellen schaffen", so Wich und Liebhardt. Schließlich gebe es genug im Straßenbau zu tun. "Unsere Erwartungshaltung an die Stadtwerke ist so groß wie unser Vertrauen hierzu", so Liebhardt weiter. red